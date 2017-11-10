أخبارمصر-غباشى خيرالله

افتتح ظهر اليوم /الجمعة الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مسجد الشهيد ممدوح علي السيد بقرية المقاطع التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، بحضور اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية و أمجد الصغير مندوب الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة وجمع غفير من أهالي القرية .

وألقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة والتي تناولت عناية الإسلام بالمسنين وحماية حقوقهم ، حيث جاء الإسلام ليعلي قيمة الإنسان ويحفظ كرامته ويلبي له كل متطلباته وفق منهج ونظام دقيق محكم يحث علي البر وينهي عن الأثم ويأمر بالرحمة ويعلي من قدر الإنسانية ، فالإنسانية ليست كلمة أو شعار بقدر ما هي مسئولية وواجب يراعي حق الضعيف قبل القوي والصغير قبل الكبير والمريض قبل الصحيح وتتجلي مظاهر الإنسانية في رعاية المسنين وكفالة حقوقهم وقضاء حوائجهم والسعي علي مصالحهم حرصا علي إستقرار حياتهم وإدخال السرور عليهم وتقوية لأواصر الود والمحبة والترابط بين الناس.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لا يألو جهدا في توفير الدعم لأسر الشهداء وذويهم إجلالا لتضحياتهم ، مشيرا إلي أنه قد سبق وتم إطلاق اسم الشهيد المجند البطل ( ممدوح علي السيد عفيفي ) علي مدرسة المقاطع الإعدادية تخليداً لذكراه وتقديراً لتضحيته بنفسه في سبيل الدفاع والزود عن الوطن .

و أشارالشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفقة إلي أن إفتتاح المسجد يأتي في إطار خطة الوزارة لإفتتاح 36 مسجد بـ 6 محافظات هم أسيوط ، دمايط ، القليوبية ، كفر الشيخ ، الأسكندرية ، المنوفية .هذا وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمسجد بلغت ما يقرب من 6 ملايين جنيه تبرع بها سمو الأمير الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة من دولة الإمارات العربية الشقيقة وتبلغ مساحة المسجد 600م2 ويضم المسجد مصلي للسيدات ومكتب ملحق لتحفيظ القرآن الكريم وسيتبع المسجد وزارة الأوقاف .

يذكر أن الشهيد المجند ممدوح علي السيد قد استشهد بمذبحة رفح الثانية والتي راح علي إثرها 25 مجندا منهم 21 شهيد من محافظة المنوفية بتاريخ 19 أغسطس 2013 .

وعقب أداء صلاة الجمعة تم توزيع الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي (4 طن ) تتولي توزيعها إدارات الأوقاف المختلفة بنطاق دائرة المحافظة ضمن خطة وزارة الأوقاف لمساعدة الأسر الأكثر إحتياجا.