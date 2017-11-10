بغداد - أ ش أ

أعلن القيادي العراقي في حشد محافظة الأنبار عواد العصمان اليوم الجمعة بدء القصف المدفعي والجوي على قضاء “راوه” غربي الأنبار تمهيدا لتحريرها.

واضاف العصمان- في تصريحات اليوم – إن “قصفا مدفعيا وجويا عنيفا استهدف خطوط إمدادات تنظيم (داعش) وأماكن تواجدهم في قضاء “راوه” غربي محافظة الأنبار تمهيدا لشن هجوم بري واسع النطاق لاستعادة هذه المنطقة التي تخضع لسيطرة التنظيم منذ أكثر من 3 أعوام”.

وأضاف أن القصف تركز على أهداف محددة داخل مركز المدينة وعند مداخلها في خطوة تهدف إلى تدمير الترسانة الحربية للتنظيم قبيل اقتحامها مشيرا إلى أن عملية القصف جاءت بالتزامن مع تأمين جسر ناحية الرمانة تمهيدا لعبور القطاعات العسكرية باتجاه القضاء.