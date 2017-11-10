أخبار مصر - أحمد عوض

استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بعد ظهر اليوم الأستاذه الدكتورة / منى محرز على نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ويرافقها الدكتور ممتاز شاهين عميد معهد بحوث الصحة الحيوانية وذلك بديوان عام المحافظة وقد تم مناقشة سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة في علاج مشاكل المربين والعاملين في قطاع الانتاج الحيواني والدواجن.

حيث آشار عبد الله إلى أنه تم تنفيذ الحملة القومية لتحصين جميع الحيوانات من الامراض وترقيمها بهدف إنشاء قاعدة بيانات واضحة تساهم في وضع خطة لحماية الثروة الحيوانية على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ انه بمشاركة وزارة الزراعة سيتم انشاء أول معامل عن سلامة الغذاء وتشخيص المنتجات الحيوانية والحجر الصحى بمدينة الغردقة .

يذكر أن معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى يقوم بتنظيم المؤتمر الدولى الاول عن الثروة الحيوانية … تحديات وآفاق مستقبلية مساء اليوم بمدينة الغردقة حيث يشارك 200 باحث فى هذا المجال وتستمر أعمال المؤتمر حتى 13 نوفمبرالحالى.

حضر اللقاء الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة