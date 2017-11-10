أخبار مصر - سماء المنياوي

وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان بتزويد بمستشفى شرق الاسكندرية، بتوفير جهاز سيكروترون للمسح الذري للأورام وهو أحدث جهاز في مجال تشخيص الأورام، علاوة على تزويدها بـ 10 أسرة غسيل كلوي جديدة.

جاء ذلك خلال تفقد راضي ، يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، ظهر اليوم، الأوضاع الطبية وأعمال التطوير بمستشفى شرق المدينة، بحضور أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وأكد وزير الصحة انه تم تطوير مبنى “أ ” وتخصيصه لأمراض القلب، حيث كان متهالك وتم ترميمه بتكلفة 78 مليون جنيه، بناءا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث قام بزيارة المستشفى في عام 2015 ووجه بتطوير المبنى.

وأوضح وزير الصحة والسكان ان هذا المبنى تم تخصيصه لجراحة القلب، لتقليل أعداد انتظار مرضى القلب، حيث يحتوي على 4 طوابق، ويحتوي على قسم للرعاية المركزة به 32 سرير ، وقسم داخلي به 46 سرير، وقسم لقسطرة القلب، بالإضافة الى غرف عمليات مجهزة، وقسم للاستقبال والطوارئ به غرفة عمليات وغرفة للعزل وأخرى للفرز ، مشيراً الى بناء المبنى على أعلى مستوى طبقاً للكود العالمي للمستشفيات.

كما أثنى وزير الصحة على الطاقم الطبي والتمريض وقال انه “ممتاز” ومدرب بشكل جيد، وشكر جميع العاملين، وعلى رأسهم الدكتور أحمد محي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وقام بصرف شهر مكافأة للعاملين بالمستشفى تقديراً لجهودهم.