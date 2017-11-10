باريس (أ ف ب)

صدق المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتخذة للتربية والعلوم صدق المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتخذة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” اليوم /الجمعة/ على انتخاب وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة اودري أزولاي مديرة عامة للمنظمة, مثبتا بذلك انتخابها من قبل المجلس التنفيذي يوم 13 أكتوبر الماضي.

وحصلت أزولاي- التي تعد ثاني امرأة تتولى رئاسة المنظمة الأممية بعد البلغارية ارينا بوكوفا- على 131 صوتا في مقابل 19 صوتا من إجمالي 184 صوتا. وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- في بيان صادر عن قصر الاليزيه- عن ثقته في قدرة اودري أزولاي على إعطاء المنظمة الوسائل للاضطلاع بمهامها الأساسية المتمثلة في مواجهة تحديات العصر, لا سيما حصول الجميع على التعليم والثقافة والعلوم والحفاظ على التراث العالمي وكوكب الأرض.

وأضاف أنه في عالم يعيش صراعات عنيفة وفي ظل تصاعد الظلامية, فإن الحفاظ على الممتلكات المشتركة والتحرqر عن طريق المعارف وتشاطر المبادىء العالمية والإنسانية والبحث المستمر عن السلام, هي مسائل باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى.