الرئيس السيسي يشهد فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ 10-11-2017 2017/11/10 - 15:32 الرئيس السيسي يشهد فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ 10-11-20172017-11-10T15:32:20+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة نصر توقع إتفاقيتين مع منحة المملكة العربية السعودية بقيمة 250 مليون جنيه 10-11-2017 محافظة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع أحد البنوك لتطوير منطقة شق الثعبان 10-11-2017 منتدى شباب العالم نموذج يبشر بالأمل في عالم يفيض بالسلام الرئيس السيسي ووزير خارجية فرنسا يشهدان الجلسة الختامية لنموذج محاكاة مجلس الأمن فعاليات جلسة “محاكاة مجلس الأمن” فى منتدى شباب العالم 9-11-2017 كلمة الرئيس السيسي فى جلسة نموذج محاكاة مجلس الأمن بالأمم المتحدة 9-11-2017
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