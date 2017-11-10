نصر توقع إتفاقيتين مع منحة المملكة العربية السعودية بقيمة 250 مليون جنيه 10-11-2017 2017/11/10 - 15:30 نصر توقع إتفاقيتين مع منحة المملكة العربية السعودية بقيمة 250 مليون جنيه 10-11-20172017-11-10T15:30:35+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة محافظة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع أحد البنوك لتطوير منطقة شق الثعبان 10-11-2017 منتدى شباب العالم نموذج يبشر بالأمل في عالم يفيض بالسلام الرئيس السيسي ووزير خارجية فرنسا يشهدان الجلسة الختامية لنموذج محاكاة مجلس الأمن فعاليات جلسة “محاكاة مجلس الأمن” فى منتدى شباب العالم 9-11-2017 كلمة الرئيس السيسي فى جلسة نموذج محاكاة مجلس الأمن بالأمم المتحدة 9-11-2017 الرئيس السيسي يشارك فى جلسة نموذج محاكاة مجلس الأمن بالأمم المتحدة 9-11-2017
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