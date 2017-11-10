القاهرة - أ ش أ

أعرب حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن سعادته وفخره بنجاح فعاليات منتدى شباب العالم الذي عقد بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القيادة الوطنية الحكيمة الواعية الذي يعمل لمصلحة مصر وشعبها ويدعم شبابها ويؤمن بقدراتهم على إحداث التغيير وبناء مستقبل أفضل لوطننا الحبيب.

وأكد زين في تصريح اليوم إن التنظيم الرائع للمنتدى والمشاركة القوية جميعها عبر عن الصورة الحضارية لمصر ومكانتها الإقليمية والدولية وعكست الصورة الحقيقية بأن مصر أرض السلام والمحبة والتعايش السلمي والبناء والتعمير.

وأضاف أن المنتدى فرصة حقيقة للتواصل بين شباب العالم وتبادل الرؤى والأفكار والثقافات واكتساب المزيد من الخبرات، كما كان فرصة جيدة لينقل الضيوف لبلدانهم صورة حقيقة عن مصر وحضارتها العريقة وشعبها الكريم وأنها بلد الأمن والأمان.

وأكد أن الاعلام الوطني يبذل كل جهد لمساندة مؤسسات الدولة المصرية في سعيها للبناء وتحقيق مستقبل أفضل للمواطن ومن أجل رفعة وطننا الحبيب.

ووجه حسين زين الشكر والتحية لكافة فرق عمل التغطية الإعلامية لمنتدى شباب العالم لما بذلوه من جهد رائع في التغطيات الحية والمباشرة لكافة فعاليات المنتدى، وأثنى على التغطية المتميزة الاحترافية التي قامت بها فرق العمل من مذيعين ومراسلين وفنيين وإداريين من قطاعات الهيئة مسموع ومرئي وهندسي والذين قدموا التقارير والفترات الإخبارية التي تناولت فعاليات المؤتمر بمهنية واحترافية وعرض صورة مشرفة اشادت بها أيضا بعض وسائل الإعلام العربية والعالمية.