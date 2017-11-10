أخبار مصر - د.هند بدارى

استضافت مدرسة محمود باشا سليمان الثانوية النسيجية بأبوتيج ندوة الدمج والتمكين لذوي الإعاقة التي نظمها مركز إعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات .

صرح بذلك محمد بكري مدير المركز في بيان ختام الأنشطة الأسبوعية الصادر صباح اليوم / الجمعة

وذكر إن الندوة نفذت بحضور 53 طالبة ومدرسة وبعض مشرفي الأنشطة الاجتماعية والتربوية وذلك بمقر مكتبة المدرسة.

واضاف أحمد مصطفى مسؤول الإعلام التنموي لجنوب أسيوط ومنسق اللقاء إن الندوة حاضر فيها الباحث خالد عواد صابر مدير دعم الجمعيات الأهلية في مجال الإعاقة بالجمعية النسائية بجامعة أسيوط .

وتضمنت توضيحًا حول أسباب انتشار ونمو تعداد ذوي الإعاقة وكيفية تلافي بعضها وكذلك بعض أنواع الإعاقات التي ترتبط بطبيعة العصر وتحتاج لتعامل خاص مثل حالات التوحد.