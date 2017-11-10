أخبار مصر - أحمد عوض

أكد يحيى راشد وزير السياحة أن السياحة المصرية تتعافى بشكل جيد ومستمر، معربا عن أمله فى استعادة الحركة السياحية إلى مصر لمعدلاتها الطبيعية من كافة الأسواق السياحية قريبا، وأن مصر وحضارتها تمتد منذ آلاف السنوات وسوف تبقى لآلاف السنوات القادمة.

وأشار الوزير -خلال لقاء اعلامي مع صحيفة التليجراف البريطانية- الى ان التحديات والتهديدات التى واجهتها وعانت منها مصر أصبحت تواجه العالم كله حاليا، وأن شرم الشيخ ستظل مدينة الأمن وأن السائح يستطيع التجول والاستمتاع بكل مقوماتها فى أى وقت على مدار اليوم وانه يوجد بها الآن سائحين من جميع الجنسيات فرنسيين وألمان وأوكرانيين ..وغيرهم.

ومن المقرر ان يغادر اليوم راشد العاصمة البريطانية لندن عائدا الى القاهرة بعد الانتهاء من المشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة، وإجراء مجموعة من الاجتماعات المهنية والإعلامية والتي اختتمها باللقاء الاعلامي مع التليجراف.

كما أكد الوزير على أننا نفتخر بالمنتج السياحى المصرى ولدينا ثقة فى هذا المنتج، مشيرا إلى أنه على الرغم من تفهمنا للقرار البريطانى بحظر السفر إلى شرم الشيخ إلا أننا مازلنا نعمل مع المسئولين لرفع هذا الحظر ونواصل الجهود للعمل على عودة الطيران مرة أخرى خاصة أنه لا يوجد حاليا أى داعى لاستمرار هذا القرار.