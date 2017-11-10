أخبار مصر - د.هند بدارى

أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم أن سيارة ربع نقل اقتحمت مزلقان كفر شبين، أثناء مرور القطار رقم 320 من مزلقان كفر شبين، رغم تشغيل الأجراس والأضواء بانتظام لمرور القطارات، مما أدى إلى مصرع قائدها.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الحادث وقع نتيجة عدم التزام سائق السيارة بتعليمات المرور وإجراءات السلامة عند عبور المزلقانات مما تسبب في مصرعه.

وناشدت الهيئة مجددا، قائدي المركبات الالتزام بتعليمات وإرشادات المرور وعدم عبور المزلقانات قبل التأكد من إجراءات السلامة ، حرصا على سلامتهم وأمن وسلامة مسير القطارات والركاب.