فيما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن و هى امانة ، الحرية ، النوى اكسبريس و على متنهم 256 راكب و 85 شاحنة و 4 سيارة و 5 شاحنة عفش ركاب و غادرت السفينتين عمان و الرياض و على متنهم 688 راكب و 29 شاحنة و 55 سيارة .

وصرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الغردقة يستعد لمغادرة السفينة السياحية CLIO و على متنها 79 سائح من جنسيات مختلفة و 59 طاقم متجهة الى ميناء العقبة .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة السياحية CLIO و على متنها 79 سائح من جنسيات مختلفة و 59 طاقم قادمة من ميناء العقبة و وصول و سفر العبارة لابسبس و على متنها 70 راكب من جنسيات مختلفة على الخط الملاحى الغردقة / شرم الشيخ .

و فى نفس السياق ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 869 راكب بميناء نويبع و تداول 83 شاحنة حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينتين سينا و ايلة و على متنهم 455 راكب و 12 براد و 8 تريلا و 2 سيارة و 2 باص جيت .

فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا و على متنها 285 راكب و 14 براد و 8 تريلا و غادرت السفينتين سينا و ايلة و على متنهم 129 راكب و 25 براد و 16 تريلا و 5 سيارة .