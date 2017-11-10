القاهرة - أ ش أ

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطع أراض بـ 23 مدينة جديدة، بين الشركات القائمة بمساحات مختلفة تتراوح بين 252 م2 وحتى 113400 م2، لإقامة أنشطة خدمية استثمارية .

وحول شروط شراء تلك الأراضي، أوضح الوزير، يتم التقدم بعرض الشراء متضمناً نسبة سداد المقدم، وفقاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط، ويسدد مبلغ جدية الحجز – والبالغ 5 % من قيمة الأرض ويتراوح بين 32700 جنيه و10 ملايين و860 ألف جنيه – طبقاً لموقع ومساحة كل قطعة، وفقاً لما هو وارد بكراسة الشروط)، نقداً بجهاز المدينة أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى، باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكى معتمد، غير مشروط صادر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وأضاف مدبولي، يتقدم من يرغب في الحجز لشراء كراسة الشروط اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2017، بمبلغ وقدره ألف جنيه من مقر جهاز المدينة التى يرغب فى الحجز بها؛ حيث إن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالأراضي بكل مدينة متاحة فى جهاز المدينة فقط، ويتم تخصيص الأرض لمقدم العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن، والمقبول فنياً.