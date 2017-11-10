القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا السبت طقس معتدل على معظم أنحاء الجمهورية نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس; ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف المتر، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف، وحالة الرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة فى القاهرة 16 24 ،وسط الدلتا15 24 ،الاسكندرية 14 24 ، بلطيم 16 24 ، مطرح 14 23.