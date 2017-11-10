الشارقة - أ ش أ

أكد أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب إن الدورة الـ36 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تمكنت من تسجيل رقم قياسي جديد في أعداد الزوار،حيث اقترب عدد الزوار الى ما يقرب 2 مليون زائر خلال أقل من عشرة أيام .

وأضاف العامري أن معرض الشارقة المعرض يكاد يكون الأول دوليا في عدد الزوار، بالنظر إلى عدد سكان دولة الإمارات، الأمر الذي يشير إلى الأثر الذي أحدثه المعرض في بناء المجتمع ثقافيا، وحضاريا، ويكشف دور الشارقة في فتح منافذ الحوار بين مختلف ثقافات العالم.

وأشار إلى أن المعرض يفتخر بكونه أحد أكثر الفعاليات في دولة الإمارات والمنطقة استقطابا للزوار من مختلف جنسيات العالم، وهو ما يثبت النهج الحكيم للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إطلاق المعرض، وجمع الجمهور حول حب الكتاب، والاستمرار في تطوير وتوسيع المعرض وفعالياته.

وأكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب أن المعرض يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط من حيث المساحة والحضور ويوجد الكثير من الأفكار والمبادرات التي نرغب في تحقيقها ليس على المستوى المحلي وإنما المستوى العالمي.

وأوضح أن المعرض يشهد في هذه الدورة زيادة كبيرة في عدد دور النشر، حيث بلغ عددها 1691 دار نشر من 60 دولة، تقدم أكثر من مليون ونصف المليون عنوان ، بالإضافة الى أكثر من 2600 فعالية ثقافية متنوعة.