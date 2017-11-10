بغداد - أ ش أ

جدد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي دعوته للحفاظ على وحدة العراق ورفض كل أشكال التجزئة والتقسيم.

وأوضح المالكي اليوم / الجمعة أن الشعب العراقي الذي قدم التضحيات في معركته المقدسة ضد قوى الارهاب والتكفير يقف اليوم صفا واحدا من أجل حماية حقوقه وحرياته.

وأضاف “أن الشعب العراقي يتحدى إرادات ومخططات من يسعى الى ايقاد جذوة الصراعات والحروب الرامية الى التهام منطقتنا وتدمير قدراتنا وأمننا واستقرارنا والالتفاف على نجاحاتنا وانتصاراتنا”.