أخبار مصر - د.هند بدارى

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أهمية تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا فى مختلف المجالات البحثية والعلمية والتكنولوجية، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من التعاون البناء والمثمر بين الوزارة والهيئة الألمانية للتبادل العلمى فى النهوض بالمستوى العلمي والتدريبي والبحثي للباحثين المصريين.

وقدم الدكتور حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات قريرا حول برنامج الإيفاد المصري الألماني طويل الأجل والممول من الوزارة والهيئة الألمانية للتبادل العلمى لعام 2018 – 2019.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم هو أول ديسمبر المقبل ، وأن مدة الإيفاد طبقا لنظام الإشراف المشترك تصل إلى 12 شهرا قابلة للزيادة إلى 24 شهرا كحد أقصى بخلاف دورة اللغة التى ستعقد بألمانيا، وأن مدة الإيفاد للحصول على درجة الدكتوراه تصل لمدة 12 شهراقابلة للزيادة إلى 42 شهراكحد أقصى بخلاف دورة اللغة التى ستعقد بألمانيا، ولا يقبل المرشحون المتواجدون خارج مصر لفترة تزيد عن 6 أشهر قبل التقدم للمنحة.

وأضاف التقرير أنه يشترط للتقدم لهذه المنحة ألا يزيد سن المرشح عن 30 عاما، وفيما يتعلق بمنح الإشراف المشترك لا يزيد سن المرشح عن 35 عاما، وأن يكون المرشح مدرسامساعداأو باحثامساعدابإحدى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات. وفيما يتعلق بالمتقدمين لمنح الدكتوراه يشترط ألا يزيد تاريخ التسجيل عن عام فى تاريخ الإعلان فى حالة تسجيله للدكتوراه، أو أن يكون غير مسجل للدكتوراه، وبالنسبة للمتقدمين لمنح الإشراف المشترك لا يزيد تاريخ التسجيل عن ثلاث سنوات فى تاريخ الإعلان.