أخبار مصر - أحمد عوض

استقبل مطار الغردقة الدولى، 17 ألف سائح على متن 84 رحلة طيران دولية مختلفة، من المطارات العالمية والأوربية.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أنه منذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس حتى الساعات الاولى من صباح الجمعة، تم استقبال 84 رحلة طيران تقل قرابة 17 ألف سائح .

واضاف المصدر الى أن الالمان والانجليز والاوكران هم أغلب الرحلات الوافدة للمطار

حيث تم تسهيل اجراءات الوصول لهم ونقلهم لفنادق المحافظة المختلفة لقضاء اجازتهم على شواطئ البحر الأحمر.