أخبار مصر - د.هند بدارى

وقعت محافظة القاهرة بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري بشأن تطوير وتنمية المنطقة الصناعية بشق الثعبان، بحضور المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة وممثلا عنها، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي كممثلاَ قانوناَ عنه.

تضمن البروتوكول في أهم بنوده قيام البنك الأهلي بتقديم الخدمات التمويلية والمصرفية والتسهيلات الائتمانية لأصحاب المصانع والورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان والمساعدة في تقنين أوضاعهم،.

تم ذلك في إطار اهتمام محافظة القاهرة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تطوير وتنمية المنطقة الصناعية بشق الثعبان، وتوفير كافة الخدمات والدعم لأصحاب وصناع الورش والمصانع والمعارض بالمنطقة، وتأسيس منطقة لوجستية متكاملة الخدمات والمرافق لحماية ودعم وتطوير صناعة الرخام والجرانيت

وأكد المحافظ على أهمية توقيع هذا البروتوكول لدعم تلك الصناعة المميزة بشق الثعبان، والتي تعد إحدى المناطق الواعدة والمؤثرة في نمو الاقتصاد المصري وصناعاته من خلال برنامج طموح لتنظيم وتنمية المنطقة والنهوض بهذه الصناعة القوية نهوضاَ شاملاَ يشمل كل عناصرها طبقاَ لتوجيهات القيادة السياسية .

ومن جانبه، أعلن هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن استراتيجية البنك حديثا تتمثل في تركيز اهتمامه ودوره الاجتماعي في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.