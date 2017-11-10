أخبار مصر - ايمان صلاح الدين

اعلنت وزارة قطاع الاعمال العام الجمعة ان شركات تجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حققت زيادة ٥٩٥ ٪؜ خلال العام المالى 2016/2017 .

واعتمدت الجمعيات العامة لتلك الشركات ـ وعددها 9 شركات ـ نتائج أعمالها بتحقيق صافى ربح بلغ 253.953 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 36.552 مليون جنيه العام المالى 2015/2016 فيما ارتفعت إيرادات النشاط بنسبة 45% لتسجل نحو 1.5 مليار جنيه.

وأظهرت القوائم المالية تحسن أداء كافة شركات تجارة وحليج الأقطان، حيث زادت أرباح 8 شركات فيما تحولت شركة واحدة من الخسارة إلى الربح، وبذلك يتبقى انعقاد الجمعيات العامة لعدد 6 شركات لتنتهى الشركة القابضة للغزل والنسيج من عقد جمعيات شركاتها التابعة لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017.

وطرحت الشركة القابضة مناقصة عالمية لتوريد وتركيب منظومات أوتوماتيكية كاملة لحليج الأقطان الزهر بمحالج الشركات التابعة لها، وتمت ترسية المناقصة على شركة “باجاج” الهندية بعد فحص العروض المقدمة من 8 شركات ووكلاء شركات عالمية، ومن المقرر أن توقع الشركة القابضة العقد النهائى مع الشركة الفائزة بالمناقصة نهاية شهر نوفمبر الجارى.