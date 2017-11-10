مرسى - أ ش أ

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 10 آخرون من عائلة واحدة, اليوم الجمعة, إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية “مينا 4” على طريق (مطروح / الإسكندرية), وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الحمام المركزي.

وكان مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر, تلقى إخطارا من مستشفى الحمام المركزي, يفيد بوصول جثة لسيدة تدعى “مرتاحة.ع” (36 عاما) , بالإضافة إلى 10 مصابين آخرين بإصابات متعددة, وتبين أنهم من أسرة واحدة, وذلك إثر حادث انقلاب سيارة أجرة “ميكروباص” بطريق (مطروح / الإسكندرية) , وعلى الفور تم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث.