القاهرة - أ ش أ

بحث محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع دوشكو ستويانوفيتش سفير البوسنة والهرسك، سبل التعاون فى مجالات التصنيع المشترك بين الجانبين المصري والبوسني.

واستعرض “العصار” مجالات التصنيع العسكرية والمدنية المختلفة بشركات الإنتاج الحربي والتى يمكن التعاون مع الشركات البوسنية من خلالها، وناقش مع السفير إمكانية مشاركة الجانب البوسني في تحديث ماكينات التشغيل وخطوط الإنتاج الموجودة بشركات الإنتاج الحربي الموردة من دول أوروبا الشرقية، موضحا أنه يمكن التعاون في التصنيع المشترك للمنتجات العسكرية والمدنية المختلفة وتعميق التصنيع المحلى في مصر وفتح مجالات جديدة لتبادل الخبرات والإستثمار.

من جانبه ، أكد السفير دوشكو ستويانوفيتش تقديره لإمكانيات الإنتاج الحربي المصرى والدور الهام الذى يقوم به فى دعم الصناعة في المجال الحربي والمدنى بالمنطقة، وأكد أنه سيسعى جاهدا ليكون له دور فى فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركات الإنتاج الحربي المصرى والشركات العاملة بالبوسنة فى المجالات المماثلة التي تعمل بها شركات الإنتاج الحربي.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين بحيث تقوم الوفود الفنية من الشركات البوسنية بزيارة الشركات التابعة للوزارة للتعرف على الخبرات التصنيعية بشركات الإنتاج الحربي المصرى على أرض الواقع وبحث المجالات التى يمكن التعاون فيها مع هذه الشركات، وكذلك إيفاد مجموعة من المتخصصين من شركات الإنتاج الحربي لزيارة الشركات البوسنية للتعرف على أحدث الإمكانيات والخبرات التكنولوجية الحديثة المستخدمة فى التصنيع بها لتحديد سبل التعاون المشترك وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التعاون لصالح كلا الطرفين.