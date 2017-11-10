القاهرة - أ ش أ

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أنه نظرا لقيام الشركة بأعمال مأخذ محطة مياه الشرب المرشحة (كفر الصعيدي) بمركز منيا القمح الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مركز ومدينة منيا القمح وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء بعد غد الأحد وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي الاثنين الموافق 2017/11/13.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.