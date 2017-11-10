القاهرة - أ ش أ

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، حالة الطوارئ تزامنا مع مغادرة الوفود المشاركة بمؤتمر “منتدي شباب العالم” ، والذي عقد في شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تصل مطار القاهرة اليوم 30 رحلة قادمة من شرم الشيخ عليها الوفود المشاركة بالمنتدي، وتغادر إلى دولها على مختلف الرحلات الدولية من مباني المطار، بالإضافة لاستقبال الوفود المصرية التي شاركت بالمنتدى.

وأشارت مصادر مطلعة من شركة ميناء القاهرة الجوي إلى أن رئيس الشركة المحاسب مجدي اسحاق أعطي تعليماته بانتظام الخدمات وفرق العلاقات من ساعات الصباح الأولى، وذلك لاستقبال الوفود، وإعادة تسفيرها على الرحلات الدولية، خاصة أن أعلى كثافة تشغيل لمغادرة الوفود سوف تكون صباح اليوم الجمعة وحتى السبت.

وقالت المصادر إنه تم تخصيص فرق من علاقات شركة الميناء ومصر للطيران لإنهاء إجراءات وصول الوفود، وتسفيرهم، وفق توجيهات وزير الطيران المدني شريف فتحي، كما يتم إنهاء إجراءات سفر الوزراء وكبار الشخصيات من استراحة كبار الزوار، وذلك حتى تنجح إجراءات مغادرة الوفود بأسلوب يليق بنجاح المنتدى.