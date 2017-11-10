أخبار مصر - رشا ربيع

أكدت رضوي وفيق رحيم من شباب الاعلاميين، ان حضور الرئيس السيسى منتدى شباب العالم اعطي تفاعل وكسر حاجز الخوف بينه وبين الشباب كما ان الرئيس لديه قدرة كبيرة علي الاستيعاب لاي موقف يحدث مما جعل الشباب اكثر تفاعلا وان اللقاء معه بمثابه جرعة للتفائل، مشيرة الى ان مشاركة الشباب في المنتدى اعطاهم امل ونضج مبكر ومسئولية كبيرة.

وأشادت رضوي في لقاء ببرنامج صباح الخير، بالتنظيم والاعداد الجيد للمنتدى وتنظيم الجلسات واتقان الشباب للغات الاجنبية المختلفة ، والمظهر المشرف الذي ظهر به الشباب وأكدت ان كل ذلك يدعو الي الفخر.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سارة عبد الفتاح انه لابد من تطبيق توصيات الرئيس في ختام منتدي شباب العالم، مما سيكون له اثر كبير في دعم الشباب وتغيير نظرة العالم الي مصر وتشجيع الشباب الذي لم يحضر المؤتمر علي التفكير في افكار جديدة ليشارك بها.

كما اضافت ان الدولة لم تتكبد عناء اي مصاريف علي المنتدى ولكنها البنوك والشركات هي من قامت بالاعداد له، ويكفي ظهور الشباب والتعبير عن ارائهم وافكارهم وتدعيم المبتكرين منهم .

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا علي القناة الاولي من السابعة الي العاشرة صباحا.