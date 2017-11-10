موسكو - أ ش أ

أعرب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة، والفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادتهما البالغه، بزيارة العاصمة الروسية موسكو، وحضور حفل تقديم كرة “تيلستار 18” الرسمية، لمونديال روسيا 2018.

وقام ميسي باختبار الكرة الجديدة، خلال الاحتفال الذى أقيم في العاصمة الروسية، وحضره زيدان.

وتعد “تليستار 18″، النسخة الحديثة من الكرة التي لعب بها مونديال المكسيك 1970، بالإضافة الى انه تم استخدام احدث التقنيات فى تصميمها .