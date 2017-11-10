القاهرة - أ ش أ

اوضح البيان الختامى للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان أنه تم الاتفاق على اعداد ورقة تفاهم بخصوص إتمام دراسات بشأن الزحف الصحراوي علي مجري النيل واعداد دورات تدريبية للكوادر الفنية من الجانبين المصرى والسودانى خاصة في المجالات المختلفة مثل قياس التصرفات المائية مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والقانون الدولي ودبلوماسية المياه والمشاركة الفعالة في المؤتمرات والمنتديات الدولية الخاصة بإدارة الموارد المائية العابرة للحدود.

فقد اختتمت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان اجتماعها الأول فى الدورة السابعة والخمسين والذى افتتحه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى يوم الأحد الماضى واستمر 5 ايام .

وأوضح بيان لوزارة الري أن الاجتماع الذي يأتي ضمن اجتماعات الهيئة الدورية التي تعقد في عاصمتى البلدين اتخذ العديد من القرارات الهامة التي ستقوم الهيئة بتنفيذها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ببلدين ومن أهمها الاستمرار في استكمال أعمال تطوير وتأهيل محطات القياس في البلدين ودعم تلك المحطات بأحدث أجهزة القياس والاستمرار في إجراء الدراسات الفنية المرتبطة بالموقف المائي لهذا العام.

كما تطرقت المناقشات إلى ضرورة تحديث الرؤية المستقبلية للهيئة وذلك في اطار تكثيف أنشطة الهيئة وتوسيع اختصاصاتها وتطوير أعمالها بما يخدم أهداف انشائها وبما يواكب التطور الحادث في مجال الموارد المائية وكذلك التحديات المحلية والاقليمية وليتم تضمينها التغيرات المناخية والزحف الصحراوى وآلية الإستفادة من الاراضى الرطبة بحوض النيل إضافة إلى الاتفاق على اعداد ورقة مفاهمية عن أنشطة الهيئة وتاريخ نشأتها للتواصل مع منظمات أحواض الانهار الدولية والمنظمات الدولية المهتمة بقضايا المياه العابرة للحدود بحيث يتم تبادل للزيارات مع تلك الجهات لنقل الخبرات.