أخبار مصر - رشا ربيع

أكدت الاعلامية السعودية خديجة حسن الوعل، ان فكرة منتدى شباب العالم، هي فكرة خلاقة واعطت ثقه كبيرة للشباب خاصة مع حضور قادة ورؤساء من عدة دول عربية واجنبية .

وأضافت الاعلامية خديجة الوعل في لقاء ببرنامج صباح الخير ان منتدى شباب العالم أصبح مركز دولي للحوار ، وتأمل ان يكون المنتدى في العام القادم علي نطاق أوسع ، وان تطبق التوصيات التي ذكرها الرئيس السيسى في المنتدى.

كما اشادت باختيار اغنية بكل لغات العالم الخاصة بالمنتدى ، وان الاستعانة بالشاب خالد واغنية “شباب العالم”هي فكرة جيدة فالفن يربط الاعلام بالسياحة و يربط الحب ويربط السياسة ، وان منتدى شباب العالم قد اعطي ثقة كبيرة للشباب واضاف اليهم خبرات جديدة وجعلهم يشعرون بالفخر.

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الأولى من الساعة السابعة وحتي العاشرة صباحا.