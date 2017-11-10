أخبار مصر - حمودة كامل

اجتمع الدكتور/ هشام عرفات، وزير النقل، مع جميع الشركات المنفذة لتطوير مزلقانات السكك الحديدية، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ.

جاء الاجتماع – الذي حضره رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية – في ضوء اهتمام الوزارة بدفع معدلات تنفيذ مشروع تطوير المزلقانات لرفع كفاءة التشغيل على الشبكة وزيادة معدلات الأمان على السكة.

واستعرض الوزير معدلات التنفيذ الخاصة بالمشروع حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية ل 543 مزلقانا والانتهاء من أعمال نظم التحكم والتشغيل ل271 مزلقانا مشيرا الى ضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من هذا المشروع.

وشدد وزير النقل على سحب الاعمال من الشركات المتأخرة عن تنفيذ الاعمال وفقا للجدول الزمني للتنفيذ مؤكدا أنه لا تهاون مع الشركات المتأخرة.

وطالب الدكتور/ هشام عرفات بتقارير اسبوعية عن معدلات التنفيذ لافتا انه هناك لجان متابعة من الوزارة، مشيرا الى قيامه بجولات مفاجئة لمتابعة أعمال التطوير بمختلف المزلقانات المدرجة بالمشروع.