أخبار مصر - رشا ربيع

أكدت الدكتورة عزة هيكل الناقدة والكاتبة، ان توصيات الرئيس السيسى في نهاية منتدي شباب العالم جيدة جدا، ونتمنى ان يكون لها اليات للتنفيذ.

وأضافت هيكل في لقاء ببرنامج صباح الخير، نتمني ان يكون هناك كشف حساب لتنفيذ هذة التوصيات وذلك من خلال المؤتمرات المحلية الربع سنوية حتي نصل الي المؤتمر السنوي .

وأشارت الي ان تنفيذ التوصيات محليا سوف يستغرق وقتا وسيكون هناك اختلاف بين المؤتمرات المحلية والسنوية.

واوضحت انه من خلال انتشار فعاليات المنتدي علي مواقع التواصل الاجتماعي جعل الشباب يتنافسون لحضور المؤتمر العام القادم لما قدمة من نماذج واعية ومتجددة كما ان نموذج محاكاة الامم المتحدة جعلها تصل للعالم.

ونوهت الدكتورة عزة هيكل الي انه بعض وسائل الاعلام الغربية كان لديها نوع من التحيز السلبي وعدم الانصاف لمنتدي شباب العالم ، وهذة الوسائل تتبع اجندات الدول التي تمولها، ولكن هذا الحصار الاعلامي من بعض الدول لم يؤتي ثماره فالشباب علي مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلها لفاعليات المؤتمر قد طغت علي وسائل الاعلام الغير منصفه.

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا علي الهواء مباشرة من السابعة الي العاشرة صباحا.