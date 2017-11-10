القاهرة - أ ش أ

توقع محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة، باتحاد الصناعات المصرية، زيادة حجم المبيعات، خاصة مع إقتراب أعياد الميلاد والكريسماس.

ولفت عبدالسلام، إلى أن نسبة المبيعات قد تزيد بنسبة 25% مقارنة بالأيام العادية، مرجعاً سبب إنخفاض المبيعات إلى إرتفاع الأسعار؛ بسبب زيادة أسعار مدخلات الإنتاج وأجور العاملين والنقل والكهرباء، والتي انعكست على سعر المنتج.

وأشار رئيس غرفة الملابس الجاهزة إلى أن السوق المحلي يزخر بموديلات محلية الصنع، تتناسب مع مختلف الأذواق، ولا تقل كفاءة ولا جودة عن المستورد الذى أصبح يمثل 20% فقط من السوق، موضحاً أن ذلك جاء نتيجة للقرارات التي تشجع الصناعة المحلية.