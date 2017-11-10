أخبار مصر - أحمد عوض

استقبل ميناء سفاجا البحري، صباح اليوم / الجمعة، سابع أكبر سفينة سياحية في العالم، وسط إجراءات أمنية مشددة بالميناء، واستعدت هيئة الميناء لتأمين استقبال السفينة «ماين شيف»، مع رسو السفينة على رصيف الميناء لأول مرة في بداية الموسم السياحي الشتوي، ضمن جولة حول عدد من موانئ العالم.

وتقل السفينة، التي ترفع علم البهاما، نحو 3 آلاف من جنسيات مختلفة، من السائحين من أثرياء العالم، ونحو ألف من الطاقم ضمن رحلتها لموانئ البحرين المتوسط والأحمر لمدة ١٠ أيام، وتم نشر قوات التأمين من إدارة أمن الموانئ وشرطة السياحة والبحث الجنائي والأمن العام، بالإضافة إلى تأمين المجري الملاحي للميناء من القوات البحرية لحظة دخول السفينة.

ودشنت السفينة عام 2016، ويبلغ طولها 310 مترًا، وعرضها 39 مترًا، وتحتوي على 18 طابقا وتستوعب 3975 راكبًا، بالإضافة إلى طاقم المركب البالغ عددهم 1030 فردًا.