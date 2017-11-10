القاهرة - أخبار مصر

تقام اليوم 3 مباريات، ضمن مواجهات دور الـ 32، لبطولة كأس مصر.

في الثانية والنصف ظهراً، يستضيف الإسماعيلي نظيره الشرقية، على ستاد الإسماعيلية.

ويستضيف سموحة الفريق الأوليمبي، في الخامسة والربع مساءً، على ستاد حرس الحدود بالمكس.

وفي الثامنة مساء، يلتقي الأهلي تليفونات بني سويف.

ومن المتوقع أن تضم قائمة الأهلي 22 لاعباً، محمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم وباسم علي ومحمد هاني وأيمن أشرف وحسين السيد وصبري رحيل وعمرو السولية وهشام محمد ووليد سليمان وجونيور أجايي وأحمد حمودي ووليد أزارو وأحمد الشيخ وعمرو بركات وعماد متعب وإسلام محارب وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وعبد الله الشامي ومحمد طارق.