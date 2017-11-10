القاهرة - أخبار مصر

يحتفي محرك البحث الشهير «جوجل»، اليوم الجمعة بالفنانة اللبنانية الراحلة صباح، في ذكرى ميلادها.

فقد ولدت المطربة الملقبة بـ«الشحرورة»، 10 نوفمبر عام 1927، في بلدة قرب وادي شحرور القريبة من بيروت، واسمها الحقيقي، جانيت جرجس فغالي، وبدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة منتصف القرن العشرين.

وتنوع عطاؤها فيها بين السينما والمسرح الغنائي وهناك كتاب صدر عنها بعنوان «صباح إمبراطورية الأغنية العربية» للكاتب روبير أبوديب في 2003 .

ولصباح نحو 83 فيلم بين مصري ولبناني، و27 مسرحية لبنانية، ومايزيد عن 3000 أغنية بين مصري ولبناني.

وتعتبر ثاني فنانة عربية بعد أم كلثوم في أواخر الستينيات تغني على مسرح الأولمبيا في باريس مع فرقة روميو لحود الاستعراضية وذلك في منتصف سبعينيات القرن العشرين، كما وقفت على مسارح عالمية أخرى كأرناجري في نيويورك ودار الأوبرا في سيدني، وقصر الفنون في بلجيكا وقاعة ألبرت هول بلندن، وكذلك على مسارح لاس فيجاس وغيرها.

كما شاركت في الكثير من المهرجانات أمثال: بعلبك، جبيل، بيت الدين. ومن المسرحيات التي قدمتها وكانت قد شاركت في عدد من الأعمال الفنية مع الرحبانية منها موسم العز، ودواليب الهوا، والقلعة، والشلال، غير عملين مع زوجها وسيم طيارة وهما وست الكل، في (1973) وحلوة كثير في (1977).

وكانت كنز الأسطورة، وهي آخر مسرحياتها وكان إلى جانبها بالمسرحية الفنان جوزف عازار وزوجها السابق فادي لبنان والفكاهي كريم أبوشقرا وورد الخال والأمير الصغير وكان أخر أعمالها هي أغنية «يانا يانا»، والتي سبق لها تقديمها إلا أنها عادت وقدمتها بتوزيع موسيقي جديد وشاركت معها الغناء رولا سعد، وتوفيت في 26 نوفمبر 2014.