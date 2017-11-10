القاهرة - أ ش أ

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسجد الشهيد ممدوح علي السيد، بقرية المقاطع التابعة لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية.

ويحضر الافتتاح الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، والدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ومن المقرر أن ينقل التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم شعائر صلاة الجمعة من مسجد “الشهيد ممدوح علي السيد”، والذي استشهد بمذبحة رفح الثانية والتي راح على إثرها 25 مجندًا منهم 21 شهيدًا من محافظة المنوفية في 19 أغسطس 2013.