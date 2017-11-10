أخبار مصر - عصمت سعد

اختتمت اليوم الجمعة 10 نوفمبر الحالي فعاليات معرض باتيمات فرنسا الذي شارك في اعماله المجلس التصديري لمواد البناء عبر وفد ضم 9 شركات مصرية.

وصرحت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي لمجلس مواد البناء بان الشركات المصرية نجحت في الفوز بعقود تصديرية للعديد من الدول الأوروبية والعربية حيث يعد المعرض الذي بدأت إعماله الاثنين الماضي من اكبر معارض مواد البناء في أوروبا والعالم فهو يقام مرة كل عامين وجذب في دورته السابقة عام 2015 نحو 275 الف زائر 24% منهم من خارج أوروبا كما استضاف 1746 عارض 53% منهم من خارج اوروبا.

وقالت ان المشاركة المصرية تم تنظيمها بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمجلس التصديري لمواد البناء ومثلت الشركات المصرية مختلف قطاعات مواد البناء (رخام – مواد عازلة – أدوات صحية – مواسير – منتجات تعدين – جبس).

وفي سياق متصل كشفت حنان اسماعيل عن التحضير لزيارة لوفد كبير من رجال الاعمال المصريين خاصة العاملين بقطاع مواد البناء لنيجيريا قبل نهاية العام الحالي للترويج للمنتجات المصرية في ضوء نجاح المشاركة المصرية بمعرض بيلد اكسبو والذي عقد مطلع الشهر الحالي بمدينة لاجوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا حيث فازت 8 شركات مصرية تعمل بقطاعات الجبس والمواسير والصناعات البلاستيكية والخامات التعدينية بعقود تصديرية لعدد من الاسواق الافريقية المهمة، مما يبشر بزيادة صادرات القطاع لافريقيا للعام الحالي.

وأشارت الي ان الوزير مفوض محمد عبد الله رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بنيجريا افتتح الجناح المصري بالمعرض كما تم ترتيب عدد من اجتماعات العمل للشركات المصرية كان من اهمها لقاء مع رئيس غرفة التجارة النيجيرية لبحث سبل التعاون مع اعضاء الغرفة خلال الفترة المقبلة.