القاهرة - أخبار مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على معظم أنحاء الجمهورية نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 25 درجة، والصغرى 16 والإسكندرية 24 للعظمى والصغرى 14 ومطروح 12 للصغرى والعظمى 24.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، وحالة الرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، أما حالة الرياح السطحية شمالية غربية.