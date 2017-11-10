بكين - أ ف ب

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة بنظيره الصيني شي جين بينج بصفته “ممثلا قويا” للشعب الصيني، وذلك في ختام زيارته الأولى لبكين التي كان قد انتقدها خلال حملته الإنتخابية.

وقال ترامب على “تويتر” قبل توجهه إلى فيتنام المحطة الرابعة من جولته الآسيوية “ان محادثاتي مع الرئيس شي جين بينج كانت مثمرة جدا في ما يتعلق بالتجارة وكوريا الشمالية على حد سواء”.

وأضاف الرئيس الأمريكي الذي كان قد هنأ نظيره الصيني لإعادة إنتخابه الشهر الماضي على رأس الحزب الشيوعي الصيني، ان شي “ممثل قوي ومحترم جدا من شعبه”.

وأعرب ترامب عن شكره للصين لمشاركتها في فرض عقوبات دولية على كوريا الشمالية.

وصوتت بكين في 5 أغسطس على مشروع قرار أمريكي بتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية. وتطبيقا لهذا القرار أعلنت بكين تعليق استيراد الفحم والحديد وثمار البحر من كوريا الشمالية.

كما أكد ترامب خلال زيارته بكين انه لا يوجه أي لوم لبكين على خلفية العجز التجاري.

غير ان ترامب كان منذ وصوله إلى الرئاسة قد ضاعف الإتهامات ضد الصين بانها تعتمد سياسات تجارية غير عادلة.

وقارب العجز في الميزان التجاري الأمريكي مع الصين 350 مليار دولار في 2016، ولم يتوان ترامب وقتذاك عن التنديد بتداعيات الواردات الصينية على الوظائف الأمريكية في قطاعات عدة ولا سيما الصلب.

وكان ترامب الذي انتُخب قبل عام واحد فقط رئيسا للولايات المتحدة، قد اتهم خلال حملته الإنتخابية الصين “بسرقة” ملايين الوظائف في الولايات المتحدة.

وفاز جين بينج (64 عاما) بولاية ثانية لمدة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني الحاكم ومهّد بالتالي للبقاء في السلطة لعقود مقبلة.

ووصل شي إلى السلطة في أواخر 2012 وهو يشغل مذاك الحين منصب رئيس الجمهورية والحزب ويتولى قيادة الجيوش على رأس ثاني إقتصاد في العالم، ويعمل على تعزيز سلطة النظام الصيني.