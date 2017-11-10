الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو مجددا يوم الخميس ان طهران تمتثل لإتفاق عام 2015 النووي وذلك خلال إجتماع مع سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، بحسب بيان صادر عن الوكالة.

وهذا هو الإجتماع الثاني بين هايلي وأمانو بعد لقاء في أغسطس بينهما في مقر الوكالة بفيينا حيث دعت هايلي وقتذاك إلى فرض مزيد من الضوابط على إيران.

بعد ذلك اللقاء، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر بالإعلان عن عدم إقراره بإلتزام إيران بالإتفاق النووي، وحذر من ان واشنطن قد تنسحب “من أحد أسوأ” الإتفاقات في التاريخ، تاركا مصير هذا الإتفاق في يد الكونجرس.

وكانت الدول الست الكبرى الموقعة على الإتفاق النووي قد وافقت على وضع ضوابط لمنع إيران من تطوير قنبلة ذرية مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة عليها.

وقالت الوكالة في بيان يوم الخميس ان هايلي وأمانو “بحثا في قيام الوكالة بالتحقق من تنفيذ إيران لإلتزاماتها النووية، ومراقبتها لهذا التنفيذ”.

وكرر أمانو القول ان الإتفاق “يمثل مكسبا كبيرا للتحقق من الأنشطة النووية”، مؤكدا ان “إلتزامات” إيران “يتم تنفيذها”.

وأكد أمانو لهايلي ان الوكالة “دخلت حتى الآن إلى كل المواقع التي تحتاج لزيارتها” في إيران، وانها ستواصل العمل “بحياد وواقعية”.

تزامنا أعربت البعثة الأمريكية إلى الأمم المتحدة عن تقدير هايلي “لخبرة” الوكالة و”مهنيّتها”.

وأكدت هايلي دعم الولايات المتحدة للوكالة “في إجراء عمليات تحقق قوية للأنشطة النووية في إيران”، مشددة على أهمية “دخول الوكالة بشكل كامل وشفاف” إلى المواقع الإيرانية.

ويزور أمانو حاليا الولايات المتحدة حيث ألتقى أعضاء في الكونجرس، ومن المقرر ان يلقي خطابا اليوم الجمعة في الأمم المتحدة.