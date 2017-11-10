أخبار مصر - رباب عبد الجواد

قال سهيل عبد المغني شاب يمني من المشاركين في منتدى شباب العالم كنت أتمنى الخروج بقرارات لإنشاء مجالس مختصة لحل النزاع في اليمن والوطن العربي ولكن نأمل في الخروج بمثل هذه القرارات في المؤتمرات القادمة.

وأثنى عبد المغني – خلال لقاء له مع مراسل التليفزيون المصري في “نشرة التاسعة” مساء يوم الخميس المذاعة على القناة الأولى – على توصيات المنتدى العالمي للشباب قائلًا : “القرارات التي اتخذت في ختام المؤتمر كانت قرارات جيدة ومبهرة وهي قرارات تهتم بالتعليم والتكنولوجيا وأنا فخور جدًا بهذا”.

وتابع عبد المغني أنا منبهر من القرارات والحماس الأمني لأن الاهتمام بهذه القرارات هذا العام بحيث يكون العام القادم 2018 قراراته منتهية ومنفذة على أرض الواقع.

وأشار عبد المغني إلى أن المرأة هي أساس المجتمع وهي من ستنشئ الجيل المتعلم الواعي وسنخرج بمناهج مواكبة للعصر مع دمج وزارتي التكنولوجيا والتعليم ومناهج ستدعم الفتاة والمرأة بحيث نخرج بأجيال متعلمة إن شاء الله.