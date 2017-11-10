أخبار مصر – رباب عبد الجواد

أكد محمود وائل أصغر مصمم إنترنت ومبرمج في العالم ومن المشاركين في منتدى شباب العالم أن خطوة تكريمه في المنتدى من رئيس الجمهورية كأي خطوة من خطوات حياته ولا يجب أن يقف عندها.

وأضاف وائل – خلال لقاء له مع مراسل التليفزيون المصري في “نشرة التاسعة” مساء يوم الخميس المذاعة على القناة الأولى – شعوري اليوم لا يوصف وهذا اليوم لن أنساه طوال حياتي تكريمي من رئيس الجمهورية شئ عظيم جدًا ليس من الناحية العلمية فقط ولكن من الناحية الشخصية أيضًا.

وتابع وائل هذا التكريم لن يكون الأخير لي ولكني كلما حققت أكثر سيتم تكريمي أكثر.