أخبار مصر – رباب عبد الجواد

أشارت لمياء حجي الناشطة العراقية الإيزيدية والمشاركة في منتدى شباب العالم إلى أنها ستستمر طيلة حياتها في الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام وعن حقوق المرأة بشكل خاص بعد مشاركتها في منتدى شباب العالم.

وأضافت حجي – خلال لقاء لها مع مراسل التليفزيون المصري في “نشرة التاسعة” مساء يوم الخميس المذاعة على القناة الأولى – أشكر الرئيس السيسي على تكريمي بهذه الجائزة وشرفت بأنه مشى معي على المسرح.

وأوضحت حجي رأيت التعذيب وكل شئ سيئ من تنظيم “داعش”.

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور ميرزا ديناي رئيس منظمة الجسر الجوي الألماني أن منظمة الجسر الجوي هي منظمة غير حكومية تعمل في العراق منذ 10 سنوات وتساعد أطفال العراق وضحايا الإرهاب والحرب.

وأضاف ديناي – خلال لقاء له مع مراسل التليفزيون المصري في “نشرة التاسعة” مساء يوم الخميس المذاعة على القناة الأولى – بعد هجوم “داعش” على الإيزيدية قبل 3 سنوات كانت منظمتنا شريكًا رسميًا لحكومة بادين فورد الألمانية لمعالجة ضحايا الإرهاب وقمنا بنقل 1100 من الأطفال والنساء من ضحايا “داعش” إلى ألمانيا.

وأكد ديناي لمياء كانت ضمن الذين نقلوا إلى ألمانيا بالإضافة إلى 2 من أخواتها لأن عائلتها كلها كانوا بيد “داعش” فحينما تحررت لمياء وهربت من “داعش” كانت في وضع مأساوي توجهت إلى المستشفى كانت فاقدة العينين وجسمها كله كان محروقًا فعالجناها في ألمانيا بشكل مستعجل.

وتابع ديناي بعد العلاج حضرت معي لمياء عدة مؤتمرات في الإتحاد الأوروبي عن “داعش” ومؤتمرات عالمية وقررت أن تخرج بنفسها لتحكي للعالم ما حصل من “داعش” حتى لا تتكرر هذه الجريمة وأنا سعيد جدًا بشخصيتها القوية التي أثرت على أكثر من كل العمل الذي قمت به في مجال حقوق الإنسان من قبل وأنا سعيد جدًا أن الرئيس السيسي قام بتكريمها بهذا الشكل.