وكالات

تعهدت النجمة الهندية إيشواريا راي بتقديم وجبات مجانية إلى ألف طفل مشرد، لمدة عام كامل، ويأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الهندية “وجبة منتصف النهار”، والتي تديرها وتنظمها جمعية “أنامريتا” الخيرية التابعة لمؤسسة “أسكون للغذاء”.

ولفت موقع “انديا ويست”، إلى أن قرار النجمة بالتكفل بإطعام ألف طفل، جاء بمناسبة إحتفالها بعيد ميلادها الــ44 منذ الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وأوضح رئيس مؤسسة “أسكون” رادهاناث سوامي مهراج، أن الأسباب التي دعته إلى تأسيس تلك المؤسسة الخيرية، هي حكاية معلمه بهاكتيفدانتا شريلا عن نزاع بين كلب وإنسان على علبة طعام أمام مكب قمامة، وهي حادثة هزته وأحزنته كثيرًا، وجعلته يرغب في ألا يكون هناك طفل جائع، والقضاء على مشاكل الجوع ونقص التغذية بين الأطفال المشردين.

وتعتبر إيشواريا أول ممثلة بوليودية تشارك في هذه المبادرة، حيث سبقها الرئيس الهندي السابق برناب موخرجي بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال.

وتضم مؤسسة “أسكون” والتي بدأت عام 2004، حاليًا أكثر من مليون طفل من 7 ولايات مختلفة في الهند، ويساهم في إعداد الوجبات حوالي 20 مطعم حاصل على شهادة أيزو التكنولوجيا الفائقة.

وأقامت العديد من المؤسسات الخيرية الأخرى في الهند مثل مؤسسة “نافي مومباي البلدية” إتفاقيات شراكة مع مؤسسة “أسكون”، لتقديم وجبات منتصف اليوم إلى حوالي 5000 طالب وطالبة في المدارس الحكومية في الهند.