وكالات

وجد رجل أعمال شاب في مدينة هانوي الفيتنامية حلًا ذكيًا للتخلص من الهدايا ورسائل الحب والتذكارات بعد العلاقات الفاشلة، حيث أسس سوقًا خاصًا لبيعها.

وأسس دينه ثانج هذا السوق الفريد من نوعه، والذي أطلق عليه اسم “أولد فليمز ماركت” في فبراير (شباط) الماضي، وهو أحد الأفكار العديدة التي خرج بها، بعد العديد من المحادثات وسماع القصص من أصدقائه حول علاقاتهم الفاشلة.

وقال ثانج في حديث لصحيفة محلية: “بعد الانفصال، تبقى لدينا العديد من الهدايا والأغراض التي نحصل عليها من الشريك السابق، ولا نرغب برؤيتها مرة أخرى، لأنها تحمل ذكريات مؤلمة. لكن هذه السلع تكون عادة بحالة جيدة، وتتسبب بضرر للبيئة في حال ألقينا بها في القمامة. لذلك فكرنا أن تبادلها أمر جيد، حيث تصل إلى ملكية شخص جديد، ونحافظ على البيئة في نفس الوقت”.

وفي بداية تنظيم الحدث، كان عدد قليل من الأشخاص يرغبون ببيع تذكارات علاقاتهم السابقة، ولكن في غضون أشهر، حظيت الفكرة بمزيد من الشعبية، وزاد عدد البائعين والمشترين على حد سواء.

ويجب على البائعين المحتملين في البداية الإنضمام إلى صفحة السوق على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، ومن ثم مشاركة قصة الأغراض التي يرغبون ببيعها، ويتم اختيار الذين يتم الموافقة عليهم للمشاركة في السوق القادمة.