شيكاجو - رويترز

أشارت بيانات دراسة مسحية نشرتها يوم الخميس المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن واحدًا من كل خمسة بالغين في الولايات المتحدة استخدم شكلًا من أشكال التبغ في 2015.

وخلص التقرير الذي أجري بالاشتراك مع إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إلى أن 21 في المئة من البالغين الأمريكيين أو 49 مليون شخص يستخدمون التبغ. ومن بين هؤلاء قال 87 في المئة إنهم يدخنون السجائر أو السيجار أو أنواع مختلفة من الغليون.

وقال الباقون إنهم يدخنون السجائر الإلكترونية أو المنتجات الخالية من الدخان مثل علكة التبغ وغيرها من المنتجات.

واستند التقرير إلى دراسة مسحية صحية أجريت على المستوى الوطني وسئل فيها البالغون الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر عن مدى استخدامهم للتبغ. وخلص التقرير إلى أن 9.5 مليون أمريكي أفادوا بأنهم يستخدمون منتجًا أو أكثر من التبغ يوميًا أو في بعض الأيام خلال فترة إجراء الدراسة.