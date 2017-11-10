الخارجة - أ ش أ

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إطلاق مبادرة لنظافة النخيل وتحصينها ورشها ضد الآفات وذلك للحفاظ عليها كمحصول أساسي وإستراتيجي للمحافظة، وكذلك حفاظًا على البيئة.

وقال المحافظ – في تصريحات صحفية – أن المبادرة تتضمن تفعيل دور النقابات الزراعية والمهنية مع المزارعين والفلاحين وتوفير الآلات الزراعية للمزارعين بمقابل مادي وكذلك إعداد مقترح لتوفير عدد من النخالين لنظافة النخيل والحقول الزراعية بجميع مراكز المحافظة بالإضافة إلى تحرير محاضر وغرامات مالية للمزارعين الممتنعين عن نظافة مزارعهم من مخلفات النخيل وذلك بهدف الحفاظ على استمرار زراعة النخيل والتوسع فيه وحفاظًا على البيئة وتحديد مواقع كمراكز لتجميع مخلفات النخيل بكل قرية وحوض زراعي تمهيدًا لنقلها إلى مصنع تدوير المخلفات واستغلالها الاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفادة منها.

وأوضح المحافظ أنه جار إعداد مقترح لرفع كفاءة عدد 3 شون لتجميع الغلال بالمناطق التي بها اختناقات أثناء موسم توريد القمح والسماح ببناء الحظائر خارج الكتلة السكنية وفق الاشتراطات البنائية المقررة، فضلًا عن إعداد مقترح لمشاركة نقابة الفلاحين للإشراف على زراعة الظهير الزراعي بعدد 10 قرى لصالح المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط وذلك بنظام الأسهم.