باريس - أ ش أ

أعلنت الرئاسة الفرنسية “الإليزيه” أن المحادثات التي جرت مساء يوم الخميس بالرياض بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تناولت أهمية الحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب والعمل من أجل السلام.

وأضافت الرئاسة الفرنسية – في بيان – أن ماكرون و ولي العهد السعودي تطرقا إلى الوضع في لبنان بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، حيث ذكر الرئيس ماكرون بالأهمية التي توليها فرنسا لاستقرار وأمن وسيادة ووحدة الأراضي اللبنانية.

كما بحث الجانبان ملفات إقليمية أخرى لاسيما اليمن حيث أعرب الرئيس ماكرون عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية هناك، وفقًا للإليزيه.

وأكد البيان جودة العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا على كافة المستويات الدبلوماسية والإقتصادية والثقافية والعسكرية.

وأوضح البيان أن فرنسا تدعم إستراتيجية ولي العهد السعودي من خلال برنامج “رؤية 2030” وتشيد بخطابه بشأن انفتاح بلاده و دعمه للقيم المعتدلة للإسلام، مشيرًا إلى إلتزام البلدين بالعمل سويًا لتعزيز العلاقات الثنائية خلال الأشهر القادمة.

وفيما يتعلق بمنطقة الساحل، اتفقت فرنسا والسعودية على دعم الدول المشاركة في مجموعة الساحل الخمس لمكافحة الإرهاب.