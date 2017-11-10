بلفاست - رويترز

استفادت سويسرا من ركلة جزاء مثيرة للجدل نفذها ريكاردو رودريجيز لتفوز 1-0 على مضيفتها أيرلندا الشمالية يوم الخميس في ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

وألجمت الصدمة منتخب أيرلندا الشمالية بعدما احتسب الحكم أوفيديو هيتجان ركلة جزاء بعدما استدار كوري إيفانز للتصدي لتسديدة مباشرة من شيردان شاكيري من مدى قريب.

وبدا أن الكرة اصطدمت بكتف إيفانز وحتى إذا كانت لمست الجزء العلوي من الذراع فإنه لم يكن متعمدًا. وحصل مدافع أيرلندا الشمالية على إنذار وسيغيب عن مباراة الإياب بسبب الإيقاف.

وتجاهل رودريجيز صفارات الجماهير صاحبة الأرض وأودع الكرة بهدوء في الشباك بعدما خدع الحارس مايكل مكجوفرن ووضعه في زاوية والكرة في الأخرى في الدقيقة 58 ليمنح سويسرا أفضلية قبل مباراة العودة في بازل يوم الأحد المقبل.

وقال مايكل أونيل مدرب أيرلندا الشمالية “فوجئت بالقرار كما فوجئت بالإنذار. كانت لحظة حاسمة في المباراة. لم يكن هناك ما يعيق رؤية الحكم. ذراع كوري لم يكن في مكان غير طبيعي. كان بجانبه. الكرة اصطدمت بظهره أكثر من أي شيء آخر. أعتقدت أن الحكم أطلق صفارته بسبب وجود خطأ أو تسلل. لم يتوقع أحد ذلك”.

لكن رؤية فلاديمير بيتكوفيتش مدرب سويسرا كانت مختلفة “هو (إيفانز) لمس الكرة بأعلى ذراعه. القرار كان قاسيًا لكننا نستحق الفوز”.

وسيطرت سويسرا على اللعب رغم أنها كان عليها التعامل مع الأمطار وأرض الملعب الزلقة والجماهير المتحمسة.

ولعبت صاحبة الأرض بعزيمة كبيرة والتي ساعدتها على إحتلال المركز الثاني خلف ألمانيا بطلة العالم في مجموعتها في التصفيات لكنها فشلت في تهديد مرمى سويسرا التي تعاملت بشكل جيد في ألعاب الهواء.

وحصل فابيان شير على إنذار في الدقيقة الخامسة بعد تدخل قوي ضد ستيوارت دالاس وهي اللعبة التي قال أونيل إنه كان يجب طرد اللاعب السويسري فيها.

وحرمت سويسرا من التقدم عندما ألقى جوني إيفانز بجسده أمام تسديدة من بليريم جمايلي لتصل الكرة إلى جرانيت شاكا الذي سدد فوق العارضة.

وأهدر شاكا فرصة مماثلة بعد ذلك بدقائق بعد تمريرة من ستيفن تسوبر.

وأرسل شاكيري تمريرة عرضية إلى حارس سيفيروفيتش لكن مكجوفرن تصدى للكرة ببراعة.

وسدد شاكيري كرة فوق العارضة في بداية الشوط الثاني وفشل سيفيروفيتش في الوصول إلى كرة بعد تمريرة عرضية من جمايلي.

وبعد عدة فرص حصلت سويسرا على ركلة الجزاء.

وقال أونيل “يجب أن ننسى ما حدث. أعتقد أن رد فعل فريقي كان جيدًا للغاية. ما زلنا نملك فرصة. ربما سيساعدنا الحكم بقرار في مباراة الإياب”.