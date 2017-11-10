القاهرة - أخبار مصر

أكدت الفنانة سميرة عبدالعزيز زوجة الكاتب الراحل الكبير محفوظ عبدالرحمن، ان هناك مجموعة من المسلسلات التي كتبها الراحل وتم عرضها في بعض الدول العربية ولكنها لم تعرض في مصر حتى الآن.

وطالبت عبدالعزيز ببث هذه المسلسلات على القنوات المصرية، حيث تحمل نموذجًا محترمًا للفن الراقي ومنها على سبيل المثال “ليلة سقوط غرناطة” و”محمد الفاتح” و”الكتابة على لحم يحترق” و”مصرع المتنبي” و”الكبرياء يليق بالفرسان” و”الفرسان يغمدون سيوفهم”.

وقالت عبدالعزيز ان محفوظ حظي بتكريم كبير من الدولة قبل رحيله حيث حصل على أعلى الأوسمة والجوائز منها التشجيعية والتقديرية ووسام الاستحقاق وآخرها وسام العلوم والفنون وغيرها من التكريمات الأخرى، ولذلك أتقدم بالشكر والتقدير للجميع على مساندتهم ووقوفهم معي بعد وفاة رفيق العمر محفوظ.

وأضافت ان محفوظ كان عاشقًا لتراب مصر، فأعماله تتحدث عن نفسها في الوطنية والقيم والمبادئ، ولم ينجرف في أي عمل من أعماله للإسفاف أو التدني في الحوار أو بلفظ خارج، وأتمنى أن يحذو الجيل الجديد من الكتاب حذوه في الحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة للأسرة المصرية والعربية.