القاهرة - أخبار مصر

تعاقدت الفنانة نيرمين الفقي على بطولة مسلسل “أبو العروسة”‬ المقرر عرضه على قناة “دي أم سي” بداية العام القادم.

وقالت الفقي إن المسلسل مختلف عن أي عمل قدمته من قبل وسيكون من الأعمال الهامة التي ستجمع الأسرة حول الشاشة من جديد حيث يدور المسلسل في إطار إجتماعي ويناقش عددًا من القضايا الهامة التي يعاني منها المجتمع في إطار كوميديا الموقف التي تتخلل الأحداث.

المسلسل ينتمي إلى نوعية الدراما الطويلة حيث تصل حلقاته إلى 60 حلقة ويقوم بالبطولة سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ورانيا فريد شوقي تأليف هاني كمال إخراج كامل منصور.

يذكر ان آخر ظهور تليفزيوني لنيرمين الفقي كان من خلال مسلسل “‬جبل الحلال” الذي عرض عام 2014 بطولة الراحل محمود عبد العزيز ووفاء عامر ومي سليم وطارق لطفي وكريم محمود عبد العزيز تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج عادل أديب.